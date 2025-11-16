В Волгограде откроют два пункта временного размещения из-за атаки дронов ВСУ

По данным губернатора, под удар украинских беспилотников попали жилые объекты, расположенные Дзержинском и Тракторозаводском районах областного центра.
«По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 4а», — сообщил Бочаров.
Губернатор добавил, что поручил администрации Волгограда организовать пункты временного размещения в школе № 51 и лицее № 7 для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.
Напомним, в результате атаки пострадали три человека. В настоящее время специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению масштабов разрушений и ликвидации последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ранее украинский беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, вызвав пожар. Жители города сообщали о том, что слышали более десяти взрывов. По словам очевидцев, в небе наблюдалась работа системы противовоздушной обороны, направленная на перехват украинских беспилотников.
