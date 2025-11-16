В Греции запретили митинги из-за Зеленского

«Решениями директоров полицейских управлений Афин и северо-востока столичной области Аттика в муниципалитете Афин, районах Филотеи и Халандри в воскресенье, 16 ноября, с 06:00 до 22:00 (идентично московскому времени — прим. URA.RU) запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в связи с визитом украинского президента», — на данные правоохранителей ссылается ERT-news. Посольство Украины находится на границе столичных районов Филотеи и Халандри.