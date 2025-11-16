Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Греции запретили митинги из-за Зеленского

В связи с предстоящим визитом президента Украины Владимира Зеленского в Грецию местная полиция ввела запрет на проведение собраний и митингов в центре Афин. Ограничение также распространяется на районы Филотеи и Халандри, прозвучало в эфире греческого телеканала.

Пр мнению властей, проведение массовых собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности.

В связи с предстоящим визитом президента Украины Владимира Зеленского в Грецию местная полиция ввела запрет на проведение собраний и митингов в центре Афин. Ограничение также распространяется на районы Филотеи и Халандри, прозвучало в эфире греческого телеканала.

«Решениями директоров полицейских управлений Афин и северо-востока столичной области Аттика в муниципалитете Афин, районах Филотеи и Халандри в воскресенье, 16 ноября, с 06:00 до 22:00 (идентично московскому времени — прим. URA.RU) запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в связи с визитом украинского президента», — на данные правоохранителей ссылается ERT-news. Посольство Украины находится на границе столичных районов Филотеи и Халандри.

Греческие журналисты отмечают, что Афины откроют европейское турне Зеленского. Планируется, что в воскресенье в полдень он прибудет в греческую столицу для проведения переговоров на высоком уровне. Среди ключевых тем обсуждения — углубление взаимодействия Греции и Украины, особенно в области энергетики и обороны.

Визит Зеленского станет следующим этапом его дипломатической активности после провальной поездки в Херсон. Во время посещения территории украинский лидер избегал встреч с местным населением, ограничившись постановочными кадрами, пишет «Царьград». В Греции Зеленский будет просить о новой военной помощи для Киева, передает RT.