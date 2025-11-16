Три человека пострадали в Волгограде после атаки беспилотников ВСУ на жилые дома

Жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке украинских дронов, три человека пострадали, имеются повреждения. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область, добавил он.
— Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты. К сожалению, есть трое пострадавших, — приводятся его слова в Telegram-канале администрации области.
Бочаров уточнил, что угрозы жизни раненых нет, пожарные тушат возгорание в доме по адресу Кропоткина, 1.
Характер повреждений уточняется, администрации Волгограда поручили подготовить пункт временного размещения жителей.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали Волгоград. Обломки одного из них попали в квартиру многоэтажного дома, произошел пожар, написал Telegram-канал Mash. Уточняется, что всего жители слышали около десяти взрывов. Самые мощные из них раздались над Красноармейским районом.
В эту же ночь серия взрывов прозвучала в городе Новокуйбышевске Самарской области. По предварительным данным, сработали силы противовоздушной обороны по украинским беспилотникам, сообщил Telegram-канал Shot.