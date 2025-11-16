Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманской области шторм унес в море судно и подтопил еще одно

Шторм в районе Териберки нанес урон двум маломерным суднам.

Источник: Комсомольская правда

Два судна «Сарган» и «Надежда» пострадали от действия морской стихии в Мурманской области. Шторм унес в неизвестном направлении одно из них. Второе оказалось подтоплено. Об этом уведомили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в районе Териберки. Шторм опрокинул одно из суден. Предварительно, пассажиров на борту не находилось. Известно, что судна открепились от причала из-за непогоды.

«После улучшения погоды собственники приступят к работам по подъему судов. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта», — заявляется в сообщении.

Ранее в Прионежском районе Карелии потерпел крушение военный истребитель. Он упал в лесном массиве вблизи озера Лососинское. На борту Су-27 находились два пилота, оба они погибли.