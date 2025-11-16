В Мурманской области шторм унес в море судно и подтопил еще одно

Два судна «Сарган» и «Надежда» пострадали от действия морской стихии в Мурманской области. Шторм унес в неизвестном направлении одно из них. Второе оказалось подтоплено. Об этом уведомили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.