В Мурманской области шторм унес в море судно и подтопил еще одно

Два судна «Сарган» и «Надежда» пострадали от действия морской стихии в Мурманской области. Шторм унес в неизвестном направлении одно из них. Второе оказалось подтоплено. Об этом уведомили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в районе Териберки. Шторм опрокинул одно из суден. Предварительно, пассажиров на борту не находилось. Известно, что судна открепились от причала из-за непогоды.
«После улучшения погоды собственники приступят к работам по подъему судов. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта», — заявляется в сообщении.
Ранее в Прионежском районе Карелии потерпел крушение военный истребитель. Он упал в лесном массиве вблизи озера Лососинское. На борту Су-27 находились два пилота, оба они погибли.