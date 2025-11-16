Расчёты ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Воронежской области

По данным губернатора, в результате атаки никто не пострадал. При падении обломков беспилотника повреждения получил фасад частного дома и забор.
«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Россошанском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона», — добавил Гусев.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о последствиях атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на жилые районы города. По его словам, в результате инцидента пострадали три человека. Атака привела к повреждениям жилых домов в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. В настоящее время специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению масштабов разрушений и ликвидации последствий. В Волгограде откроют два пункта временного размещения для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.
