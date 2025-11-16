Ричмонд
Губернатор Бочаров: ВСУ атаковали Волгоград, начался пожар

Дрон ВСУ влетел в жилой дом в Волгограде, начался пожар.

Источник: Комсомольская правда

Массированную атаку БПЛА отражают ночью 16 ноября в Волгограде. Дроны ударили по жилому многоквартирному дому. В результате ЧП загорелась квартира. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он подчеркнул, что при прилете дрона пострадали три человека. Врачи оказывают раненым помощь. В настоящий момент пожарные службы уже приступили к ликвидации возгорания, добавил губернатор.

«Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 4а», — говорится в сообщении.

Несколько российских аэропортов прекратили работу 16 ноября. Воздушные гавани Волгограда, Пензы, Самары и Саратова не работают с вечера прошлого дня.

