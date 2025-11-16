Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде после атаки БПЛА 50 человек разместили в ПВР в лицее

В Волгограде после атаки БПЛА на дома 50 человек разместили в ПВР в лицее.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Пятьдесят человек разместились в пункте временного размещения (ПВР) в лицее Волгограда после атаки БПЛА на дома, среди них есть дети, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

«В ПВР Дзержинского района в лицее 7 разместились 50 человек. Среди них дети, часть из них уже спит», — сообщили в администрации.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше