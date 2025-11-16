Ричмонд
Открыта горячая линия по поводу поврежденных из-за БПЛА домов в Волгограде

В Волгограде запустили горячую линию для пострадавших людей в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщила областная прокуратура.

Специалисты готовы оказывать помощь пострадавшим в круглосуточном режиме.

В Волгограде запустили горячую линию для пострадавших людей в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщила областная прокуратура.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия. Телефон: +7 960−892−10−20», — указано в telegram-канале ведомства.

URA.RU уже рассказывало, что беспилотники попали в многоквартирные дома — повреждены стекла и фасады. Власти сообщил о трех пострадавших, передает RT. В ряде регионов ввели временные ограничения на полеты. Наши корреспонденты освещают тему в своей онлайн-трансляции.

