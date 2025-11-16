Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти младенца в Приморье

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о смерти новорожденного в Приморье, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

В приёмную председателя СКР поступило обращение о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному в одном из медицинских центров Приморского края.

В октябре текущего года супругу заявителя госпитализировали для родоразрешения, а на следующий день после родов у ребенка ухудшилось состояние, на жалобы родителей не было должной реакции. Впоследствии новорожденный скончался.

По факту произошедшего СУ СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК по региону Эдуарда Трубчика доклад о ходе и результатах расследования. Контроль за исполнением поручения взят на себя центральным аппаратом ведомства.