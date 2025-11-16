В Мурманской области два судна открепились от причала из-за сильного шторма

Ранее катер с российскими туристами выбросило на скалы во время шторма на Пхукете. На помощь им пришли моряки ВМФ Таиланда. Никто из находившихся на борту чудом не пострадал. На борту оказались четыре россиянина, которых в итоге удалось эвакуировать при помощи спасательной команды и надувных лодок. Катер Kayden Cruise получил пробоину и остался на скалах.