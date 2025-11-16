Ричмонд
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области

При падении одного из подавленных дронов был повреждён фасад жилого дома.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, благодаря чему удалось нейтрализовать несколько беспилотников. Инцидент произошёл сразу в нескольких районах, а также в одном из городских округов.

По словам главы региона, беспилотные аппараты были либо уничтожены, либо успешно подавлены. В результате атаки никто не пострадал, угрозы для населения нет.

При падении одного из подавленных дронов был повреждён фасад жилого дома и частный забор. Все последствия уже зафиксированы, на месте работают оперативные службы.

Ранее в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного предприятия.

