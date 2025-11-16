Ричмонд
Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей, девять человек пострадали

В австралийском регионе Новый Южный Уэльс произошло серьёзное происшествие во время автомобильных гонок: гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей.

По информации телеканала 7News, в результате инцидента пострадали девять человек — семь мужчин и две женщины. Все они были госпитализированы, причем один из мужчин находится в критическом состоянии с травмами позвоночника и бедра.

Предварительные данные полиции свидетельствуют, что авария произошла после столкновения гоночного автомобиля с машиной другого участника соревнований, в результате чего водитель потерял управление и пробил боковое ограждение трассы, оказавшись в зоне нахождения зрителей. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле на людей обрушилась станция метро.

