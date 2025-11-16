Ричмонд
Одну из пострадавших из-за атаки БПЛА в Волгограде госпитализировали

После атаки украинских БПЛА в Волгограде госпитализировали одну из трех пострадавших. Два других местных жителя от медпомощи отказались. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области.

В ходе атаки украинских БПЛА на Волгоград пострадали три человека.

«Госпитализирована женщина 1954 года рождения. У нее перелом плеча и ранения осколками стекла. Двое от госпитализации отказались», — приводит подробности РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что обломки украинских беспилотников повредили четыре жилых дома в Волгограде. На месте работают экстренные службы.

