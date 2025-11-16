Фасады и остекление МКД получили повреждения из-за атаки БПЛА ВСУ в Волгограде

«Сегодня в Дзержинском и Тракторозаводском районах города Волгограда в результате атаки БПЛА повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов, прилегающая территория», — уточнила пресс-служба ведомства.
Прокуратура следит за соблюдением прав пострадавших и оказанием им помощи.
Напомним, ранее украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой многоквартирный дом в Волгограде, вызвав пожар. Атака Вооружённых сил Украины привела к повреждениям жилых домов в Дзержинском и Тракторозаводском районах города, пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В Волгограде откроют два пункта временного размещения для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.
