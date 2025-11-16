В Махачкале один человек пострадал в ДТП с семью автомобилями

Один человек пострадал в результате дорожной аварии с участием семи автомобилей в Махачкале, сообщило управление МВД РФ по Дагестану.
Инцидент произошёл на проспекте Гамидова.
«Предварительно, водитель Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с KIA Rio, который выезжал задним ходом с парковочного места. От удара оба транспортных средства отбросило на пять автомобилей, припаркованных вдоль проезжей части», — говорится в сообщении.
Травмы в ДТП получил водитель KIA Rio. Пострадавшего госпитализировали. Водитель внедорожника скрылся с места происшествия. Его разыскивают полицейские. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее сообщалось о другом ДТП, в результате которого погибли семь человек. Оно произошло вечером 13 ноября рядом с деревней Черепахи в Кунгурском районе Пермского края, где столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. Также появилась информация о состоянии пострадавших. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух и более лиц по неосторожности.