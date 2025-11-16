В Махачкале один человек пострадал в ДТП с семью автомобилями

Ранее сообщалось о другом ДТП, в результате которого погибли семь человек. Оно произошло вечером 13 ноября рядом с деревней Черепахи в Кунгурском районе Пермского края, где столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. Также появилась информация о состоянии пострадавших. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух и более лиц по неосторожности.