Мирошников заявил, что ВСУ уже полтора часа ведут массированную атаку на Донецк

Боевики ВСУ вновь пытаются атаковать территорию Донецка. Украинская армия обстреливает город более полутора часа. Такими данными поделился военкор RT Виктор Мирошников.
Корреспондент рассказал о непрерывной работе российских сил ПВО над Донецком. Атаку успешно отражают. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало.
«За это время я насчитал более десяти разрывов в небе. На данный момент атака продолжается», — оповестил Виктор Мирошников.
В Минобороны РФ тем временем рассказали об успехах российской армии. Штурмовые группы ведут операцию по ликвидации окруженных подразделений ВСУ в западной части Красноармейска. ВС РФ также начали зачистку села Ровное в ДНР. ВСУ не удается прорваться вперед.