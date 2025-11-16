Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошников заявил, что ВСУ уже полтора часа ведут массированную атаку на Донецк

Со стороны Киева на Донецк ночью 16 ноября летели десятки дронов.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ вновь пытаются атаковать территорию Донецка. Украинская армия обстреливает город более полутора часа. Такими данными поделился военкор RT Виктор Мирошников.

Корреспондент рассказал о непрерывной работе российских сил ПВО над Донецком. Атаку успешно отражают. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало.

«За это время я насчитал более десяти разрывов в небе. На данный момент атака продолжается», — оповестил Виктор Мирошников.

В Минобороны РФ тем временем рассказали об успехах российской армии. Штурмовые группы ведут операцию по ликвидации окруженных подразделений ВСУ в западной части Красноармейска. ВС РФ также начали зачистку села Ровное в ДНР. ВСУ не удается прорваться вперед.