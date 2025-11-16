Мирошников заявил, что ВСУ уже полтора часа ведут массированную атаку на Донецк

В Минобороны РФ тем временем рассказали об успехах российской армии. Штурмовые группы ведут операцию по ликвидации окруженных подразделений ВСУ в западной части Красноармейска. ВС РФ также начали зачистку села Ровное в ДНР. ВСУ не удается прорваться вперед.