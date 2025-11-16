Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае

Особый режим вводят из-за возможной воздушной угрозы.
В Прикамье третий день подряд объявляют режим «Беспилотная опасность». В этот раз соответствующие уведомления стали получать жители региона в ночь на 16 ноября.
«Внимание! Беспилотная опасность! Телефон экстренных служб: 112», — указано в одном из таких сообщений, которое получил корреспондент URA.RU.
Населению рекомендовали соблюдать осторожность, не подходить к обнаруженным БПЛА и не снимать их на камеру. Ранее в крае приняли запрет на распространение информации про украинские дроны.
