В Австралии гонщик врезался в толпу, девять человек пострадали

Семь мужчин и две женщины пострадали во время инцидента.
На востоке Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу, пострадали девять человек. Инцидент произошел в регионе Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал 7News.
«Девять человек получили травмы и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу в регионе Новый Южный Уэльс», — сказано в сообщении. Уточняется, что водитель гоночного автомобиля врезался в машину другого спортсмена, потерял управление и пробил боковое заграждение трассы, за которым находились люди.
Все пострадавшие — семь мужчин и две женщины — госпитализированы. У одного из мужчин зафиксированы критические травмы позвоночника и бедра. Сейчас продолжается расследование инцидента.