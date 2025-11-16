Ричмонд
В Австралии гонщик врезался в толпу, девять человек пострадали

На востоке Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу, пострадали девять человек. Инцидент произошел в регионе Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал 7News.

Семь мужчин и две женщины пострадали во время инцидента.

«Девять человек получили травмы и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу в регионе Новый Южный Уэльс», — сказано в сообщении. Уточняется, что водитель гоночного автомобиля врезался в машину другого спортсмена, потерял управление и пробил боковое заграждение трассы, за которым находились люди.

Все пострадавшие — семь мужчин и две женщины — госпитализированы. У одного из мужчин зафиксированы критические травмы позвоночника и бедра. Сейчас продолжается расследование инцидента.