В Стамбуле при обвале грунта на строящейся станции метро погиб рабочий

Напомним, обрушение грунта произошло на строительной площадке станции метро «Кабаташ», в результате которого под завалами оказались пятеро рабочих. В результате инцидента, случившегося в ночь с пятницы на субботу, пятеро рабочих оказались под завалами. Строящаяся станция «Кабаташ» расположена на берегу пролива Босфор и должна стать конечной остановкой новой линии метро М7. Открытие станции запланировано на 2027 год, но реализация проекта неоднократно сталкивалась с задержками, в основном из-за обнаружения множественных археологических находок в процессе прокладки маршрута.