Атаку БПЛА отразили в Волгограде: что известно о последствиях

Начавшийся после атаки БПЛА пожар потушили в многоэтажке Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 16 ноября ВСУ атаковали Волгоград. В результате в одном из жилых домов произошел пожар. Возгорание удалось ликвидировать. Об этом оповестили в администрации Волгоградской области.

Всего пострадали три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Погибших в результате возгорания в многоэтажном доме нет.

«Пожар на Кропоткина потушен», — уведомили в областной администрации.

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, террористической атаке Киева подверглись жилые дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. Повреждены остекления в нескольких квартирах. Воздушная опасность до сих пор действует на территории области. О ЧП стало известно около 01:00 по Москве.

