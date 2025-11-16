7News: в Австралии гоночное авто врезалось в толпу, пострадали девять человек

На востоке Австралии произошло ЧП во время автогонок. Болид вынесло на зрителей, пострадали девять человек, передает телеканал 7News.
Среди госпитализированных — семь мужчин и две женщины. Наиболее серьезно пострадал один из мужчин, который получил критические травмы позвоночника и тазобедренного сустава.
«Девять человек получили травмы, и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу в регионе Новый Южный Уэльс», — сообщает телеканал.
По информации правоохранительных органов, гонщик сначала совершил столкновение с другим автомобилем, затем потерял управление, пробил боковое заграждение трассы и оказался в зоне скопления людей. Телеканал уточнил, в настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.
