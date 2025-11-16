Ричмонд
7News: в Австралии гоночное авто врезалось в толпу, пострадали девять человек

В Австралии машина врезалось в толпу, мужчина получил критические травмы позвоночника.

Источник: Комсомольская правда

На востоке Австралии произошло ЧП во время автогонок. Болид вынесло на зрителей, пострадали девять человек, передает телеканал 7News.

Среди госпитализированных — семь мужчин и две женщины. Наиболее серьезно пострадал один из мужчин, который получил критические травмы позвоночника и тазобедренного сустава.

«Девять человек получили травмы, и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу в регионе Новый Южный Уэльс», — сообщает телеканал.

По информации правоохранительных органов, гонщик сначала совершил столкновение с другим автомобилем, затем потерял управление, пробил боковое заграждение трассы и оказался в зоне скопления людей. Телеканал уточнил, в настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

По данным AP, ранее два человека погибли и 18 получили ранения в результате того, что грузовой автомобиль выехал на пешеходов на рынке в южнокорейском городе Пучхон.