Гостей отеля в Стамбуле переселили после смертельного отравления туристов

В субботу из этого же отеля с признаками пищевого отравления в больницу были доставлены ещё двое иностранных туристов — граждане Италии и Марокко. Их состояние здоровья не вызывает серьёзных опасений у медиков. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования были задержаны семь человек, включая четверых сотрудников предприятий общественного питания, которые посещались иностранными гостями. Также арестованы работник отеля и два сотрудника компании, занимавшейся дезинсекцией помещений гостиницы.