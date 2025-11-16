Счета компании Сукачева и Харатьяна «Диафильм» заблокировали из-за штрафа

Налоговая снова заблокировала счета компании «Диафильм», принадлежащей актеру Дмитрию Харатьяну и музыканту Гарику Сукачеву. Это следует из данных сервиса «БИР-Аналитик».
В октябре прошлого года РИА Новости, ссылаясь на данные системы проверки контрагентов «Контур. Фокус» передавало, что счета ООО «Диафильм» были заблокированы Федеральной налоговой службой России. Сукачеву и Харатьяну принадлежит по 40 процентов компании, еще 20 процентов — Анастасии Жидковой.
В сентябре текущего года налоговая опять вынесла решение о приостановке операций по счетам этой фирмы по причине «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления», передает агентство.
Также судебные приставы с октября пытаются взыскать с компании штраф органа пенсионного фонда в одну тысячу рублей. Фирма значится действующей, основной вид ее деятельности — производство кинофильмов и телевизионных программ.
