В Британии в пойму любимой реки Толкина сбросили сотни тонн мусора

Ранее в глубинах Атлантики нашли огромное «кладбище» ядерных отходов. В северной части Атлантического океана были обнаружены свыше тысячи бочек, в которых находятся ядерные отходы. Предположительно, их сбросили пару десятилетий назад, и содержимое может представлять опасность для окружающей среды. Учёные не исключили риски для экологии и возможные утечки опасных веществ. Исследователи хотят оценить, насколько контейнеры остались герметичными, и что стало с содержимым за годы нахождения на океанском дне.