«Оценочная стоимость очистки превышает весь годовой бюджет местного районного совета. Преступники сбросили гору незаконных отходов весом в сотни тонн в моём избирательном округе в пойму реки Чаруэлл», — заявил политик.
Согласно данным благотворительной организации «Друзья Темзы», захламление поймы Чаруэлла, являющегося левым притоком Темзы, произошло около месяца назад и связано с деятельностью организованной преступной группы. Исполнительный директор объединения Лора Рейнеке охарактеризовала ситуацию как экологическую катастрофу, указав на растущий риск проникновения токсичных веществ в речную систему. Она призвала Агентство по охране окружающей среды предпринять незамедлительные меры.
Солидарность с этой позицией выразила научный сотрудник Оксфордского университета Аня Глейзер. Специалист отметила, что как эколог, спортсменка и мать она осознаёт далекоидущие последствия данного преступления для экосистемы и местных жителей.
Агентство по охране окружающей среды Великобритании обеспечило судебный запрет, ограничивающий публичный доступ к загрязнённой территории как минимум на шесть месяцев. В настоящее время специалисты ведомства проводят расследование с целью установления виновных в организации несанкционированной свалки.
