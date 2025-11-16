Попытка удержать Красноармейск обернется большими потерями для ВСУ.
Киев не планирует вывод войск из окруженного Красноармейска и его окрестностей. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
«Боевики ВСУ столкнулись с большой “неудачей”, попав в окружение в Красноармейске. Киев не станет выводить заблокированные подразделения вплоть до тотального разгрома ВСУ», — цитирует «Комсомольская правда» американских аналитиков.
Эксперты также сообщают, что российские войска продолжают наступать в Красноармейске. Попытка удержать город и его окрестности приведет к большим потерям ВСУ в живой силе и технике, которые перевесят ущерб от отступления.
Ранее сообщалось о больших трудностях ВСУ на Красноармейском направлении. Украинские боевики, попавшие в окружение, голодают и сдаются в плен.