2 цеха по производству диванов горят в Усолье-Сибирском

Пожарные работают на мечте ЧП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В городе Усолье-Сибирском спасатели ликвидируют крупный пожар. На улице Молотовой горят 2 цеха по производству диванов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Площадь пожара в настоящее время составляет 1200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — отмечают в региональном ведомстве.

На месте работают 25 специалистов и 9 единиц спецтехники. Информация уточняется.

Напомним, пожар произошел в одной из квартир, расположенных на втором этаже дома в переулке Пограничный, в Иркутске 14 ноября. К моменту прибытия спасателей из задымленного подъезда вышли 65 человек, 15 из которых дети. Но в горящей квартире находилась 11-летняя девочка. Выйти у нее не получилось. Тогда она открыла окна и начала звать на помощь. Соседи натянули одеяло и девочка прыгнула на него. Обошлось без травм.