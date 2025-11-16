2 цеха по производству диванов горят в Усолье-Сибирском

В городе Усолье-Сибирском спасатели ликвидируют крупный пожар. На улице Молотовой горят 2 цеха по производству диванов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Площадь пожара в настоящее время составляет 1200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — отмечают в региональном ведомстве.
На месте работают 25 специалистов и 9 единиц спецтехники. Информация уточняется.
