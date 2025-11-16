2 цеха по производству диванов горят в Усолье-Сибирском

Напомним, пожар произошел в одной из квартир, расположенных на втором этаже дома в переулке Пограничный, в Иркутске 14 ноября. К моменту прибытия спасателей из задымленного подъезда вышли 65 человек, 15 из которых дети. Но в горящей квартире находилась 11-летняя девочка. Выйти у нее не получилось. Тогда она открыла окна и начала звать на помощь. Соседи натянули одеяло и девочка прыгнула на него. Обошлось без травм.