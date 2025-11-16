Начавшийся после атаки ВСУ пожар потушили в многоэтажке Волгограда

Напомним, в Волгограде были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая к ним территория. Также пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Прокуратура следит за соблюдением прав пострадавших. В Волгограде откроют два пункта временного размещения для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.