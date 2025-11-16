Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начавшийся после атаки ВСУ пожар потушили в многоэтажке Волгограда

После ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Волгоград в одном из жилых домов произошёл пожар, который был оперативно ликвидирован. Об этом сообщила администрация Волгоградской области.

Источник: Life.ru

«Пожар на Кропоткина потушен», — уведомили в областной администрации.

Напомним, в Волгограде были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая к ним территория. Также пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Прокуратура следит за соблюдением прав пострадавших. В Волгограде откроют два пункта временного размещения для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.