7News: гоночное авто врезалось в толпу в Австралии

На востоке Австралии гоночный автомобиль потерял управление и въехал в зрителей, в результате чего пострадали девять человек, сообщает телеканал 7News. Инцидент произошёл в регионе Новый Южный Уэльс во время соревнований.
Среди пострадавших семь мужчин и две женщины, все они были доставлены в больницу. Один из мужчин получил серьёзные травмы позвоночника и бедра и находится в критическом состоянии, остальные получили менее тяжёлые повреждения.
По информации полиции, водитель сначала столкнулся с машиной другого участника гонки, после чего не справился с управлением и пробил боковое ограждение трассы, за которым находились зрители. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.
Ранее в центре Стокгольма произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого имеются погибшие. Транспортное средство совершило наезд на автобусную остановку.