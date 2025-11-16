Ричмонд
7News: гоночное авто врезалось в толпу в Австралии

В результате происшествия пострадали девять человек.

Источник: Аргументы и факты

На востоке Австралии гоночный автомобиль потерял управление и въехал в зрителей, в результате чего пострадали девять человек, сообщает телеканал 7News. Инцидент произошёл в регионе Новый Южный Уэльс во время соревнований.

Среди пострадавших семь мужчин и две женщины, все они были доставлены в больницу. Один из мужчин получил серьёзные травмы позвоночника и бедра и находится в критическом состоянии, остальные получили менее тяжёлые повреждения.

По информации полиции, водитель сначала столкнулся с машиной другого участника гонки, после чего не справился с управлением и пробил боковое ограждение трассы, за которым находились зрители. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.

Ранее в центре Стокгольма произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого имеются погибшие. Транспортное средство совершило наезд на автобусную остановку.