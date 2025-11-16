Пьяный комсомольчанин на RAV-4 устроил жёсткое ДТП в центре города

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вечером 15 ноября на регулируемом перекрёстке проспекта Ленина и улицы Красногвардейской. Водитель Toyota RAV4 проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Toyota Ractis, которая поворачивала налево на разрешающий сигнал.