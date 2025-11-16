NYT: на юге Калифорнии из-за наводнений погибли два человека

Напомним, в начале ноября тайфун «Калмаэги» обрушился на Филиппинах. В результате разгула природной стихии погибли более 220 человек. Также сообщалось об большом количестве пропавших без вести. В десятках населённых пунктах страны было введено чрезвычайное положение.