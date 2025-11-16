NYT: на юге Калифорнии из-за наводнений погибли два человека

Как минимум два человека погибли в результате наводнений на юге американского штата Калифорния, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информацию правоохранительных органов.
Причиной стихийного бедствия стали сильные дожди, которые обрушились на регион 13 ноября. Через два дня интенсивность выпадения осадков возросла.
Одной из жертв наводнений оказался 71-летний мужчина. Он находился в автомобиле, который попал под удар паводковых вод.
Другой житель Калифорнии находился на пляже вместе с пятилетней дочерью. Его и ребёнка накрыло волнами выстой до 6 метров. Тело мужчины нашли, девочка пропала без вести.
Напомним, в начале ноября тайфун «Калмаэги» обрушился на Филиппинах. В результате разгула природной стихии погибли более 220 человек. Также сообщалось об большом количестве пропавших без вести. В десятках населённых пунктах страны было введено чрезвычайное положение.