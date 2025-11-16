Пострадавшие в «Крокусе» до сих пор нуждаются в помощи психотерапевта

Мужчина также рассказал, как ему с семьей удалось избежать опасности во время террористического акта в концертном зале. Он сообщил, что вместе с супругой и несовершеннолетним сыном сумел воспользоваться моментом и покинуть место нападения, выйдя в холл «Крокуса», который был усеян телами погибших, что также оказало влияние на психику всех членов его семьи.