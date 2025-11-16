Три ДТП с пострадавшими произошли в Хабаровском крае 15 ноября

В Хабаровском крае за сутки зафиксированы три дорожные аварии, в которых получили травмы трое человек. Госавтоинспекция также отметила большое число нарушений правил среди водителей и пешеходов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным ГИБДД, за сутки выявлено 302 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники остановили 16 водителей, севших за руль в состоянии опьянения, семь из них — в Хабаровске.
Еще 20 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам, и 12 пешеходов сами нарушили правила перехода. Инспекторы призывают участников движения быть внимательнее.