Три ДТП с пострадавшими произошли в Хабаровском крае 15 ноября

В Хабаровском крае за сутки зафиксированы три дорожные аварии, в которых получили травмы трое человек. Госавтоинспекция также отметила большое число нарушений правил среди водителей и пешеходов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".