Цеха по производству мебели горят в Иркутской области на площади 1200 квадратов

Два цеха по производству мебели горят в Усолье-Сибирском Иркутской области. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар тушат 25 спасателей.

«На улице Молотовой горят два цеха по производству диванов. Площадь пожара в настоящее время составляет 1200 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС в Telegram. Пострадавших и погибших нет.

В МЧС России подчеркнули серьезность ситуации, связанной с большим масштабом пожара. «Пожарные принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания», — отметили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия развернуты все необходимые ресурсы для борьбы с огнем. Специалисты делают все возможное, чтобы не допустить распространения пламени на соседние здания и объекты, заключили в ведомстве.