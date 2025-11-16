Участникам группы по отмыванию денег вдвое сократили сроки наказания

Нескольким осужденным участникам преступного сообщества, которые обвинялись в отмывании денег, незаконных банковских операциях и мошенничестве, существенно сократили сроки наказания. Таков результат рассмотрения в Приморском краевом суде апелляционной жалобы защиты.
Антон Семыкин, Александр Крикун, Марк Прибылев, Сергей Чераев и Чен были задержаны в 2023 году. Им вменялись в вину организация и участие в преступном сообществе, отмывание денег, незаконные банковские операции и предпринимательство и мошенничество. По мнению налоговых органов, ущерб государству составил более полутора миллиардов рублей. Суд первой инстанции также наложил по иску прокуратуры арест на имущество фигурантов в рамках обеспечения взыскания преступно нажитых доходов.
При рассмотрении апелляции, суд убрал из приговора статью — участие в преступном сообществе. Соответственно, существенно уменьшились и сроки наказания. Семыкин теперь вместо 15 лет и 3 месяцев лишения свободы, долен отбывать 7, 5 лет. Другие фигуранты дела в итоге получили от 4 до 5 лет, вместо 9 и более назначенных к отбытию первоначально лет лишения свободы.
«Ушла самая тяжёлая статья. И смена режима. Но там ещё много работы для кассации, так как в приговоре ещё есть статья, которая декриминализирована», — сообщает VL со ссылкой на свой источник информации.