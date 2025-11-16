Участникам группы по отмыванию денег вдвое сократили сроки наказания

При рассмотрении апелляции, суд убрал из приговора статью — участие в преступном сообществе. Соответственно, существенно уменьшились и сроки наказания. Семыкин теперь вместо 15 лет и 3 месяцев лишения свободы, долен отбывать 7, 5 лет. Другие фигуранты дела в итоге получили от 4 до 5 лет, вместо 9 и более назначенных к отбытию первоначально лет лишения свободы.