В Красноярском крае за сутки ликвидировано 14 пожаров

Из-за неосторожности при курении погибла женщина

в Канске: на улице 8 Марта загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены хозяйственная постройка и кровля дома. Возгорание ликвидировали в 7:47, общая площадь составила 70 кв. м. В результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина. Тушение обеспечивали 12 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении.