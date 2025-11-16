В Красноярском крае за сутки ликвидировано 14 пожаров

Сегодня утром региональные подразделения МЧС подвели оперативные итоги дежурных суток. Всего спасатели ликвидировали 14 пожаров. В ряде случаев благодаря быстрому реагированию удалось избежать серьезных последствий.
Из-за неосторожности при курении погибла женщина
в Канске: на улице 8 Марта загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены хозяйственная постройка и кровля дома. Возгорание ликвидировали в 7:47, общая площадь составила 70 кв. м. В результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина. Тушение обеспечивали 12 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении.
Также за минувшие сутки произошло несколько других происшествий.
В Дивногорске загорелся жилой дом. Огонь повредил коридор и мансардный этаж на площади 30 кв. м. В тушении участвовали четыре единицы техники и 11 человек. Причина — нарушение правил эксплуатации печи.
В Норильске на улице Комсомольской пожар произошел в квартире жилого дома. Спасены три человека по лестнице. Горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Предварительная причина — короткое замыкание электроприбора.
В поселке Шушенское произошел пожар хозпостройки. Спасен ребенок, площадь пожара составила 60 кв. м. К тушению привлекались две единицы спецтехники и шесть человек. Причина — короткое замыкание электропроводки.
Кроме того, спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
На реке Норильская в Норильске под лед провалился вездеход «Трэкол», внутри находились четыре человека. Местные спасатели оказали помощь в транспортировке, угрозы жизни пострадавших нет.