Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три российских аэропорта приостановили работу

В воздушных гаванях Нижнего Новогорода (Чкалов), Оренбурга и Уфы временно приостановлена работа. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в соцсетях.

В трех аэропортах ограничения введены, а с двух воздушных гаваней они сняты.

В воздушных гаванях Нижнего Новогорода (Чкалов), Оренбурга и Уфы временно приостановлена работа. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в соцсетях.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД (Чкалов), ОРЕНБУРГ, УФА, ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

Он добавил, что это сделано в целях безопасности гражданских полетов. Представитель Росавиации также добавил, что с аэропортов Пензы и Саратова сняты все ограничения. Работа там ведется согласно графику. Кореняко добавил, что пока действовали ограничительные меры, один самолет, летевший в авиагавань Саратова, был направлен за запасной аэродром.