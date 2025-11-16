Паразитолог Лукашев рассказал о симптомах заражения подкожным червем

Укус комара может стать причиной заражения дирофиляриозом. При этом заболевании под кожей человека развивается тонкий червь длиной порядка 10 сантиметров, рассказал aif.ru директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.
Он отметил, что если раньше подобные случаи фиксировались только в южных регионах нашей страны, то с изменением климата заболевание начало продвигаться в северные регионы. Так, случай дирофиляриоза зафиксировали в Омске.
«Инкубационный период длится несколько недель. После заражения в теле человека начинает развиваться паразит. Видно, что под кожей есть какое-то образование, напоминающее узелок, которое смещается со скоростью несколько сантиметров в сутки», — объяснил Лукашев.
Паразитолог уточнил, что червя, который перемещается под кожей, можно заметить невооруженным глазом. По его словам, достаточно часто паразит оказывается в глазу.
«При попадании в глаз есть небольшой риск повреждения глаза. Обычно, если вовремя заметили червя, то его удаляют без последствий. Другой вариант этого паразита может пытаться мигрировать в глубь тканей организма, но обычно не может выживать длительное время и самопроизвольно погибает», — уточнил эксперт.
Для профилактики заболевания Лукашев порекомендовал носить закрытую одежду и пользоваться репеллентами в сезон, когда есть риск быть укушенным комаром, и проводить регулярную дегельминтизацию собак, которые являются основным хозяином этого паразита.
Ранее сообщалось о том, что врач Клинической офтальмологической больницы имени Выходцева в Омске нашла червя-паразита в глазу у пациентки. Женщина пожаловалась на неприятные ощущения под веком, отметив, что там что-то шевелится. Паразита удалили.