Паразитолог Лукашев рассказал о симптомах заражения подкожным червем

«При попадании в глаз есть небольшой риск повреждения глаза. Обычно, если вовремя заметили червя, то его удаляют без последствий. Другой вариант этого паразита может пытаться мигрировать в глубь тканей организма, но обычно не может выживать длительное время и самопроизвольно погибает», — уточнил эксперт.