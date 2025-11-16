Два производственных цеха горят в Иркутской области

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области произошел крупный пожар на производстве мебели.
По данным Главного управления МЧС России по региону, горят два цеха по изготовлению диванов общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 25 сотрудников и 9 единиц специальной техники.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.
