Счастливая убийца: загадка матери, месяц жившей с телом дочери в диване

История, произошедшая в начале ноября в Челябинске, потрясла общественность своей жестокостью и необъяснимостью. Женщина из Башкортостана обвиняется в убийстве собственной пятилетней дочери, тело которой она спрятала внутри дивана и прожила с ним целый месяц.
Исчезновение, которое никто не заметил.
Со стороны жизнь 43-летней Эльвиры З. из башкирского города Учалы казалась обычной и даже успешной.
Она работала мастером маникюра, старалась обеспечить дочь наилучшим: девочка ходила на танцы, с ней занимался логопед. Из-за большой занятости матери, прабабушка ребенка часто сопровождала внучку на кружки и занималась её воспитанием.
Однако в августе в размеренном ритме жизни семьи произошел сбой. Прабабушка внезапно прекратила появляться на людях, а девочка неожиданно покинула танцевальные занятия. Позже выяснилось, что Эльвира увезла ребенка в Челябинск, оставив больную пожилую женщину одну.
Почему она решила переехать в чужой город и снять дорогую квартиру, остается загадкой. Но именно это решение стало роковым. В Челябинске их жизнь превратилась в кошмар.
Долги, кредиты и трупный запах.
В сентябре близкие и друзья Эльвиры заметили изменения в ее поведении. Она начала постоянно обращаться с просьбами одолжить денег, используя разные, все более неправдоподобные предлоги: сначала якобы собиралась лечь на операцию, затем возникла необходимость операции ребенку и так далее.
Она быстро запуталась в долгах и кредитах, и каждый новый заем лишь усугублял ситуацию.
Спустя чуть больше месяца после переезда, Эльвира резко съехала с квартиры на улице 250-летия Челябинска. Прибывшие для уборки хозяева жилья почувствовали трупный запах.
Осмотр помещения привел их к жуткой находке: в диване было спрятано тело пятилетней девочки, завернутое в полиэтилен. По данным следствия, труп пролежал там не менее 10 дней.
СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Мать девочки попыталась скрыться, но вскоре была задержана. 5 ноября Калининский районный суд Челябинска отправил 43-летнюю Эльвиру З. в СИЗО на два месяца.
Версия обвиняемой.
На суде женщина пыталась оправдаться, заявив, что ее дочь утонула. Однако на вопрос о том, как она провела несколько дней в одной квартире с мертвым ребенком, Эльвира ответить не смогла.
Следствие располагает данными о том, что у девочки были колото-резаные раны, что полностью опровергает версию о несчастном случае.
13 ноября отец девочки похоронил малышку в башкирском селе Ильчино. Местные жители рассказали, что церемония прощания прошла тайно, в узком кругу.
«Счастливая женщина, которая начала жизнь с нуля».
Жестокость произошедшего контрастирует с тем, какой Эльвиру З. запомнили ее знакомые. Ее клиентка Альбина, пообщавшаяся с aif.ru, рассказала, что всего четыре года назад женщина «светилась от счастья».
«Года четыре назад моя дочка её как-то нашла, на ногти записалась, потом меня записала. Она тогда только училась делать маникюр, долго мне делала, часа четыре. Про жизнь рассказывала, что на Севере где-то жила, потом решила начать всё с нуля и делать маникюр. Дома делала у себя. Муж с дочкой гулял, потом пришёл. Она такая счастливая в то время была, это было видно», — вспоминает Альбина.
Тогда Эльвира жила с мужем и воспитывала годовалую дочь, которая была для нее поздним и желанным ребенком. Знакомая подчеркнула, что женщина души не чаяла в малышке.
«Она родила относительно поздно, это ее первый ребенок, она так по крайней мере говорила. О дочери и с дочерью с нежностью говорила. Сама про неё всё время думаю, что такое с ней могло случиться. Ребёнка любила, занималась с ним», — добавила она.
В тот период, по словам Альбины, «это была очень счастливая женщина». Никаких странностей в поведении Эльвиры З. ее клиентка тогда не заметила.
Что скрывалось за фасадом?
В этой истории до сих пор много вопросов. Что заставило успешную, по словам окружающих, женщину бросить работу, дом и с долгами бежать в другой город? Какие обстоятельства довели мать, обожавшую своего позднего ребенка, до чудовищного преступления? Был ли это запланированный акт жестокости или момент помутнения рассудка на фоне финансового краха и отчаяния?
В зале суда Эльвира не сдерживала слез и повторяла: «Я ее не убивала!». Следствие продолжает работу, чтобы разобраться в этой запутанной истории.