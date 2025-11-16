Счастливая убийца: загадка матери, месяц жившей с телом дочери в диване

«Года четыре назад моя дочка её как-то нашла, на ногти записалась, потом меня записала. Она тогда только училась делать маникюр, долго мне делала, часа четыре. Про жизнь рассказывала, что на Севере где-то жила, потом решила начать всё с нуля и делать маникюр. Дома делала у себя. Муж с дочкой гулял, потом пришёл. Она такая счастливая в то время была, это было видно», — вспоминает Альбина.