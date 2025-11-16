Ричмонд
Глава Следкома вновь затребовал доклад об отравлении школьников Омска

ЧП произошло в апреле, однако к ответственности до сих пор никого не привлекли.

Источник: Freepik

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления учащихся и сотрудников двух школ в Омске.

Горожане в соцсетях обеспокоены темпами установления обстоятельств. ЧП произошло в апреле — в больницу обратились 45 человек, в том числе 30 детей. Выяснилось, что поставщик продуктов нарушил санитарно-эпидемиологические нормы и правила хранения продукции. До сих пор никого не привлекли к ответственности.

Мы писали, что поставщик ООО «Прогресс питания» в этом году заключил более 30 контрактов, поставляя соки в школы и детсады Кировского округа Омска.