Глава Следкома вновь затребовал доклад об отравлении школьников Омска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления учащихся и сотрудников двух школ в Омске.
Горожане в соцсетях обеспокоены темпами установления обстоятельств. ЧП произошло в апреле — в больницу обратились 45 человек, в том числе 30 детей. Выяснилось, что поставщик продуктов нарушил санитарно-эпидемиологические нормы и правила хранения продукции. До сих пор никого не привлекли к ответственности.
Мы писали, что поставщик ООО «Прогресс питания» в этом году заключил более 30 контрактов, поставляя соки в школы и детсады Кировского округа Омска.