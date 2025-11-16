Глава Следкома вновь затребовал доклад об отравлении школьников Омска

Горожане в соцсетях обеспокоены темпами установления обстоятельств. ЧП произошло в апреле — в больницу обратились 45 человек, в том числе 30 детей. Выяснилось, что поставщик продуктов нарушил санитарно-эпидемиологические нормы и правила хранения продукции. До сих пор никого не привлекли к ответственности.