Суд в Челябинске арестовал высокопоставленных работников ГУ ФСИН за взятку

Трех высокопоставленных сотрудников регионального ГУ ФСИН суд арестовал в Челябинске по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщил источник Пятого канала.
Центральный районный суд Челябинска избрал фигурантам меру пресечения в виде ареста сроком до 12 января следующего года. Среди сотрудников, которых заключили под стражу, первый замначальника ГУ ФСИН Сергей Бульчук, глава отдела собственной безопасности ведомства Олег Мохов и главный бухгалтер Марина Уфимцева.
До этого сообщалось, что главбух ведомства, которая является полковником внутренней службы, давала взятки указанным должностным лицам. Во время расследования возбудили уголовные дела по статьям о получении и даче взятки и превышении должностных полномочий, сказано в статье.
Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается, фигуранту инкриминируют получение взяток в особо крупном размере. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления СК.