Секс-компромат на Трампа дошел до Конгресса США

Ранее портал Newsweek опубликовал информацию о том, что в 2018 году в переписке с финансистом брат Джеффри Эпштейна затронул тему предполагаемого участия Трампа в интимных действиях с лицом, известным как Бубба. В письме от 21 марта Марк Эпштейн обращался к брату с просьбой выяснить у Стива Бэннона, бывшего советника президента США, располагает ли Владимир Путин видеоматериалами, подтверждающими эти сведения. По словам Гарсиа, Комитет по надзору Палаты представителей США, который ранее обнародовал обширный архив писем финансиста, в настоящее время не располагает достаточным объемом информации для однозначной трактовки содержащегося в послании сообщения.