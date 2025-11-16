В столице Башкирии массовая задержка рейсов на фоне закрытия аэропорта. Скрин

На момент публикации новости, помимо этого, задерживаются рейсы из Москвы (Внуково) в Челябинск, Москвы (Шереметьево) в Челябинск, из Сургута в Екатеринбург (Кольцово), Нижневартовска в Екатеринбург (Кольцово) с пересадкой в Уфе, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Нового Уренгоя, прибывающие в столицу Башкирии. На вылет из Уфы задерживаются самолеты, летящие в Сургут, Новый Уренгой, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Минеральные Воды.