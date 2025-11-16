Ричмонд
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области

Местные жители не пострадали, угрозы для населения нет.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью над северными районами региона была успешно отражена масштабная атака беспилотников. По его словам, системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сработали в нескольких муниципалитетах.

БПЛА были уничтожены или подавлены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах. В своём Telegram-канале глава региона подчеркнул, что жители не пострадали, угрозы для населения нет.

Слюсарь добавил, что сейчас уточняются данные о возможных повреждениях на земле, и при необходимости будут задействованы оперативные службы.

Ранее в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного предприятия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше