Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью над северными районами региона была успешно отражена масштабная атака беспилотников. По его словам, системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сработали в нескольких муниципалитетах.
БПЛА были уничтожены или подавлены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах. В своём Telegram-канале глава региона подчеркнул, что жители не пострадали, угрозы для населения нет.
Слюсарь добавил, что сейчас уточняются данные о возможных повреждениях на земле, и при необходимости будут задействованы оперативные службы.
Ранее в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного предприятия.