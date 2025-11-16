Орбан дал обнадеживающий прогноз по украинскому конфликту

«Думаю, что мы очень близки к миру», — сказал Орбан на YouTube. Премьер Венгрии считает, что для прекращения конфликта необходима единая позиция Запада. При этом, по его словам, пока американский президент Дональд Трамп работает над достижением мира, европейские лидеры подталкивают Украину к продолжению боевых действий.