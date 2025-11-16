Два частных дома горели в Хабаровске

В Хабаровске вечером 15 ноября загорелись два частных жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным спасателей, первое возгорание произошло в деревянном доме на улице Новосибирской. Огонь повредил пол на площади около двух квадратных метров. Пожарные ликвидировали дымление и скрытые очаги примерно за полчаса. Никто не пострадал.
Второй вызов поступил с улицы Кустанайской, где горел двухэтажный частный дом. Полностью выгорела обшивка и перекрытия второго этажа, частично повреждены помещения на первом. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров. Пострадавших также нет.
Причины обоих возгораний устанавливают сотрудники МЧС.