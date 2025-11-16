Прокуратура проконтролирует установление причины пожара в Усолье-Сибирском

Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.
Утром 16 ноября загорелись два цеха по производству диванов на улице Молотовой. Огонь охватил площадь около 1200 квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели МЧС. Причина произошедшего пока неизвестна. К счастью, никто не пострадал.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности.
