На Украине хотят «декоммунизировать» Николая II

Кроме того, к символам «российского империализма» были причислены Михаил Кутузов, Иван Бунин и Александр Грибоедов. В связи с этим, на украинской территории предполагается убрать из публичного пространства все объекты, которые связаны с этими личностями. На Украине с 2015 года в рамках закона о декоммунизации проводится демонтаж памятников, связанных с советской эпохой, а также переименование улиц. В последние годы украинские власти также предпринимают активные шаги по устранению наследия, которое ассоциируется с Россией, передает 360.ru.