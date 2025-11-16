ВСУ атаковали ряд жилых домов в Волгограде: три человека пострадали, есть разрушения зданий

В Волгограде в результате удара БПЛА ВСУ пострадали несколько многоквартирных домов. У них повреждены фасады, остекление и придомовая территория. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области.
Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда", — следует из сообщения Telegram-канала администрации Волгоградской области.
По уточнениям, в результате атаки пострадали жилые дома по нескольким адресам. Так, на ул. 51-й Гвардейской дивизии, 42 были повреждены окна, а также на ул. Восточно-Казахстанской, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 4а стало известно о разрушениях зданий. В числе последствий — трое пострадавших и возгорание в одном из домов, которое было быстро локализовано пожарными.
Для оценки разрушений и ликвидации последствий на место ЧП были привлечены специалисты оперативных и муниципальных служб. Для обеспечения безопасности горожан, губернатор Бочаров поручил развернуть временные пункты размещения в школе № 51 и лицее № 7.
При этом в оперативном штабе напомнили, что запрещено распространять информацию о последствиях атак БПЛА, а также любые данные, которые могут помочь выявить объекты противовоздушной обороны.
Днями ранее Бочаров уже информировал об атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область. Тогда при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Волгограде погиб 48-летний мужчина.
Кроме этого, массированная атака беспилотников на Волгоградскую область, отраженная силами ПВО в ночь на 6 ноября, привела к повреждениям остекления в жилом секторе и у автомобилей в нескольких районах города.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки 53 населенных пункта Белгородской области в 11 муниципалитетах подверглись атакам ВСУ. По области было выпущено 103 дрона и 34 снаряда ВСУ, что привело к гибели двух мирных жителей и ранению еще семерых.