В столкновениях с молодежью в Мехико пострадали более 100 полицейских

По словам министра, на протяжении нескольких часов марш проходил мирно, однако группа людей в масках «начала совершать насильственные действия», что потребовало усиления полицейского присутствия. После этого, отметил он, агрессивная группа манифестантов напала на сотрудников полиции, нанося удары и бросая взрывные предметы, у некоторых сотрудников вырвали щиты и радиостанции. Силы безопасности, сумели оттеснить нападавших и изъяли у них предметы, пригодные для нападения: камни, палки, молотки, цепи, решётки ливнёвок, которые они выломали с самой площади Сокало, и другие элементы, извлечённые из каменного городского оснащения.